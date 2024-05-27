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04:30, 27 мая 2024Ценности

43-летняя Алессандра Амбросио снялась в купальнике

43-летняя модель Алессандра Амбросио снялась в купальнике на шезлонге

Фото: @alessandraambrosio

Бразильская супермодель Алессандра Амбросио поделилась с фанатами снимками в откровенном образе. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

43-летняя манекенщица позировала на шезлонге в бежевом купальнике и пляжной рубашке в тон. Знаменитость также повязала на голову шелковый платок и надела солнцезащитные очки. Из аксессуаров на ней были — несколько браслетов и серьги. Известно, что Амбросио снималась в отеле в Каннах, куда она приехала на кинофестиваль.

Ранее шведская топ-модель Эльза Хоск показала поклонникам откровенные фото с пляжа. 35-летняя манекенщица предстала перед камерой обнаженной на песчаном пляже на фоне прибрежных камней.

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      Карина Черных
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