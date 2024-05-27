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00:31, 27 мая 2024Мир

Блинкен призвал Грузию предпринять меры для «евро-атлантического будущего»

Блинкен: США и ЕС призвали Грузию отказаться от закона об иноагентах
Энтони Блинкен

Энтони Блинкен. Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Госсекретарь США Энтони Блинкен, поздравляя Грузию с Днем независимости, призвал власти предпринять меры, необходимые для обеспечения ее «евро-атлантического будущего». Об этом сообщает РИА Новости.

Политик предупредил, что ближайшие месяцы будут иметь решающее значение. Отмечается, что США и Евросоюз (ЕС) требуют от Грузии отказаться от закона об иноагентах — Запад угрожает санкциями и сворачиванием интеграционных перспектив.

Ранее власти США объявили о всестороннем пересмотре двухстороннего сотрудничества с Грузией в связи с законом об иноагентах.

Парламент Грузии принял законопроект об иноагентах в третьем чтении 14 мая. За него выступили 84 депутата, против — 30.

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      Юлия Мискевич
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