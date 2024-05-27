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19:11, 27 мая 2024Экономика

Бороться с электросамокатами в России предложили советским способом

Автоэксперт Валдин предложил сдавать экзамен на права для электросамоката

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Бороться с опасным вождением электросамокатов в России предложили при помощи экзамена на права управлением средствами индивидуальной мобильности (СИМ). Похожий метод использовали в СССР, рассказал транспортный эксперт Владимир Валдин в беседе с NEWS.ru.

«Прежде чем давать кому-то возможность пользоваться этим видом транспорта, было бы логично для начала убедиться, что человек адекватен и его можно допустить к управлению. Должен быть введен некий вступительный ценз. Это может быть облегченный экзамен на права. В СССР я сам сдавал экзамен в ГАИ, чтобы иметь возможность передвигаться на велосипеде по проезжей части», — пояснил специалист.

При этом Валдин сомневается, что советский способ борьбы с опасными водителями СИМ удастся организовать в наше время из-за массовости явления. «Пусть, например, МВД поделится своими предложениями, как можно было бы технически урегулировать ситуацию», — заявил автоэксперт. Специалист добавил, что следующим шагом должно стать наведение порядка в местах парковки электросамокатов.

Ранее МВД попросило установить лежачие полицейские для электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности в России. Власти убеждены, что именно наличие искусственных неровностей помогло бы решить проблему со все еще высокой аварийностью в местах пеших прогулок в парковых зонах, а также на тротуарах в местах перехода проезжей части пешеходами.

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      Нина Ташевская
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