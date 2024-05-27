Доктор Мясников рассказал о дружбе с Соловьевым и его помощи

Врач Мясников заявил, что без помощи Соловьева не попал бы на телевидение

Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал о дружбе с журналистом Владимиром Соловьевым. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Мясников заявил, что, после того как он сделал репост публикации из канала Соловьева, подписчики начали спрашивать об отношениях между телеведущими. Доктор назвал журналиста своим другом. «Без Владимира я бы никогда не попал бы на телевидение. Это человек, который всегда готов прийти на помощь. Всем своим друзьям и друзьям друзей», — отметил врач.

Также Мясников назвал Соловьева грамотным человеком, обладающим энциклопедическими знаниями. Доктор добавил, что журналист, по его словам, регулярно посещает зону СВО, нередко попадая под обстрелы. «Я понимаю, что отношение к нему у многих разное — иначе и быть не может! Слишком он яркий человек», — заключил врач.

Ранее Мясников рассказал о фейках, которые распространяют от его имени. Врач уточнил, что в сети появилась реклама лекарства от различных болезней, в которой используется его имя.