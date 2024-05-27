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09:55, 27 мая 2024Силовые структуры

Двое мужчин получили 11 миллионов за билеты на липовые концерты и попались

В Новосибирске задержали двоих мужчин за продажу билетов на липовые концерты

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

В Новосибирске задержаны двое мужчин, которые получили 11,5 миллиона рублей за продажу билетов на липовые концерты и кинопоказы. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Злоумышленники задержаны. В отношении них возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве. Сейчас они находятся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Предварительное расследование продолжается.

По информации правоохранителей, летом 2022 года подозреваемые завели аккаунт на сайте, где анонсировали концерты и кинопоказы, которые на самом деле не проводились. По словам официального представителя МВД России, они организовали продажу билетов, оплата которых производилась в рамках федеральной программы «Пушкинская карта».

Ранее сообщалось, что в Торжке Тверской области полиция задержала продавщицу ларька, похитившую лотерейные билеты на 165 тысяч рублей.

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      Анна Габай
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