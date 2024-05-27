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18:40, 27 мая 2024Силовые структуры

Экс-чиновника управления по делам президента России осудят еще по двум статьям

В Москве осудят по 2 делам экс-чиновника управления по делам президента России

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

В Тверском суде Москвы в конце мая пройдет первое заседание по новому уголовному делу в отношении бывшего начальника управления информации и связи управления делами президента России (УДП) Виталия Надраги. Об этом сообщает «Коммерсант».

Дело, в котором 54 тома и десятки свидетелей, рассмотрит судья Алексей Криворучко. При этом по вменяемой в вину бывшему чиновнику статье 285 УК РФ срок давности истекает уже в декабре 2024 года. Дело касается пропажи 2 миллионов рублей, выделенных на развитие сайта УДП.

Ранее Надраги приговорили к пяти годам за злоупотребление должностными полномочиями во время исполнения госконтракта на обеспечение УДП новым программным обеспечением. Однако Верховный суд (ВС) отменил этот приговор. Поэтому в отношении бывшего чиновника правоохранители будут рассматривать сразу два дела.

Надрага в прошлом служил в ФСО, затем работал в УДП. Оттуда Надрага уволился в январе 2019 года с классным чином действительного государственного советника 2-го класса (соответствует званию генерал-лейтенанта Минобороны или МВД). Его задержали в феврале 2021 года. В сентябре того же года над ним начался суд.

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