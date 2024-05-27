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15:37, 27 мая 2024Мир

ЕС обнародовал первый список фигурантов санкционного режима Навального

ЕС включил 19 человек и ФСИН России в новый режим санкций имени Навального

Фото: Игорь Надеждин / «Лента.ру»

Европейский союз (ЕС) обнародовал первый список фигурантов нового режима санкций имени Алексея Навального (включен в список террористов и экстремистов; учрежденный им ФБК включен Минюстом в реестр организаций-иноагентов, признан экстремистской, а также нежелательной организацией и запрещен в России), в который включил 19 человек и ФСИН России. Об этом сообщает РИА Новости.

Под ограничения попали ряд судей и прокуроров, якобы нарушающих права человека в России. Санкции включают в себя замораживание активов и запрет на въезд в страны Евросоюза лиц из списка.

Ранее главы министерств иностранных дел стран Евросоюза утвердили санкционный режим имени Навального. Уточняется, что рестрикции могут принимать против якобы «лиц и организаций, ответственных за преследование оппозиции» в России.

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      Виктория Кондратьева
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