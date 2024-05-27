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12:55, 27 мая 2024Мир

Главы МИД ЕС утвердили санкционный режим имени Навального против России

DPA: главы МИД ЕС утвердили санкционный режим имени Навального против России
СюжетСанкции против России:

Фото: Yves Herman / Reuters

Главы МИД стран Европейского союза (ЕС) утвердили санкционный режим имени Алексея Навального (включен в список террористов и экстремистов; учрежденный им ФБК включен Минюстом в реестр организаций-иноагентов, признан экстремистской, а также нежелательной организацией и запрещен в России). Об этом сообщает DPA со ссылкой на источники в дипломатических кругах Евросоюза.

Как отмечает агентство, новые рестрикции нацелены против физических и юридических лиц, нарушающих права человека в России. Кроме того, они позволят принимать санкции против «лиц и организаций, ответственных за преследование оппозиции».

Ограничения будут включать в себя замораживание активов и запрет на въезд в страны сообщества санкционируемых лиц. В качестве первого шага в санкционный список внесут около 20 персон и организаций.

Ранее высокопоставленный представитель ЕС заявил, что новый санкционный режим утвердят на встрече глав министерств иностранных дел объединения в понедельник, 27 мая.

1 мая США ввели санкции против сотрудников колонии, где отбывал срок Навальный. Ограничения коснулись начальника отдела воспитательной работы Юрия Коновеева, начальника медчасти Алексея Лисюка и директора ИК-2 Александра Муханова.

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      Виктория Кондратьева
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