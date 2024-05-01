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22:14, 1 мая 2024Мир

США ввели санкции против сотрудников колонии в связи со смертью Навального

США ввели санкции против двух сотрудников колонии, где скончался Навальный

Фото: Yuri Gripas / Reuters

США ввели санкции против сотрудников двух сотрудников колонии, где умер Алексей Навальный (включен в список террористов и экстремистов; учрежденный им ФБК включен Минюстом в реестр организаций-иноагентов, признан экстремистской, а также нежелательной организацией и запрещен в России). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Госдепартамент.

Рестрикции коснулись начальника отдела воспитательной работы исправительной колонии (ИК) №3 Юрия Коновеева и начальника медчасти Алексея Лисюка. Кроме того, в санкционный список также включен директор ИК-2 Александр Муханов, где Навальный отбывал наказание.

Ранее стало известно, что Минфин США расширил список антироссийских санкций. Ограничения были введены в отношении 29 физических и 250 юридических лиц, связанных с Россией.

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      Марина Совина
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