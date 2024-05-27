Евросоюз ввел санкции против Медведчука и Марчевского

Евросоюз по предложению Чехии ввел санкции в отношении Медведчука и Марчевского

Европейский союз (ЕС) по предложению Чехии ввел санкции в отношении экс-лидера запрещенной на Украине партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Виктора Медведчука и бывшего руководителя молодежного крыла ОПЗЖ Артема Марчевского. Об этом сообщило Министерство иностранных дел Чехии в социальной сети X.

Политиков внесли в санкционный список по обвинению в подрыве украинской государственности.

Министр иностранных дел Чехии Ян Липавский, принимающий участие в заседании Совета ЕС, выразил удовлетворение расширением санкций против России.

Он также заявил, что убеждает коллег ввести ограничения на передвижение российских дипломатов по государствам Шенгенского соглашения, ограничив их только территорией стран, в которых они аккредитированы.

Ранее ЕС опубликовал документ по изъятию доходов от замороженных российских активов, который вступил в силу 23 мая. 90 процентов средств отправят на военную помощь Киеву.