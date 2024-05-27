Глава МИД Литвы пригрозил Грузии отменой статуса кандидата в ЕС

Глава МИД Литвы: Грузия не присоединится к ЕС, если примет закон об иноагентах

Глава Министерства иностранных дел (МИД) Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил, что Грузия не сможет присоединиться к Евросоюзу, если страна не изменит закон об иноагентах, ее статус кандидата будет отменен, передает ТАСС.

«Я надеюсь, что со стороны ЕС будет дан четкий сигнал, что если закон будет принят в его окончательной версии, то Грузия не сможет продолжать свой путь по присоединению к Евросоюзу (...) будет принято решение об отмене статуса кандидата, который был дан ей под определенные условия, в связи с невыполнением этих условий», — заявил Ландсбергис.

По его словам, публичное обновление статуса отношений Грузии и Евросоюза о присоединении страны к организации было бы лучшим результатом встречи европейских дипломатов.

Ранее министр иностранных дел Германии Анналена Бербок рассказала, что решение о принятии закона об иноагентах властями Грузии причиняет ей личную боль. Глава МИД ФРГ добавила, что, принимая закон об иноагентах, правительство Грузии «выступает против собственного населения», которое «хочет вступления в Евросоюз».