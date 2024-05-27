Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
13:42, 27 мая 2024Бывший СССР

Глава МИД Литвы пригрозил Грузии отменой статуса кандидата в ЕС

Глава МИД Литвы: Грузия не присоединится к ЕС, если примет закон об иноагентах

Фото: Ints Kalnins / Reuters

Глава Министерства иностранных дел (МИД) Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил, что Грузия не сможет присоединиться к Евросоюзу, если страна не изменит закон об иноагентах, ее статус кандидата будет отменен, передает ТАСС.

«Я надеюсь, что со стороны ЕС будет дан четкий сигнал, что если закон будет принят в его окончательной версии, то Грузия не сможет продолжать свой путь по присоединению к Евросоюзу (...) будет принято решение об отмене статуса кандидата, который был дан ей под определенные условия, в связи с невыполнением этих условий», — заявил Ландсбергис.

По его словам, публичное обновление статуса отношений Грузии и Евросоюза о присоединении страны к организации было бы лучшим результатом встречи европейских дипломатов.

Ранее министр иностранных дел Германии Анналена Бербок рассказала, что решение о принятии закона об иноагентах властями Грузии причиняет ей личную боль. Глава МИД ФРГ добавила, что, принимая закон об иноагентах, правительство Грузии «выступает против собственного населения», которое «хочет вступления в Евросоюз».

Что думаешь? Оцени!
      Валентин Карант
      Обсудить
      Последние новости

      Раскрыта причина отказа суда освободить из СИЗО генерала Попова

      В России оценили идею сделать огромными пошлины на вино из стран НАТО

      Россиянин с десятью детьми заявил о нарушениях и попросил о демобилизации с СВО

      На БДСМ-вечеринке в российском городе застали девочку-подростка с матерью

      19-летнего россиянина арестовали за расправу над 17-летней девушкой

      На Украине военком заработал миллион долларов на подделке данных призывников

      В российском городе установили раскачивающиеся в велодорожку качели

      Популярный российский блогер рассказал о пьяной драке с бездомным

      Золотодобытчик объяснил жалобы на экологию вмешательством иноагентов

      В Госдуме ответили на слова главы Эстонии о намерении поставить Россию на колени

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше