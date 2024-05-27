Глава МИД ФРГ рассказала о личной боли из-за решения властей Грузии

Бербок заявила, что ей невероятно больно от грузинского закона об иноагентах

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок рассказала, что решение о принятии закона об иноагентах властями Грузии причиняет ей личную боль. Ее слова передает ТАСС.

«Мне больно, оттого что грузинские власти решили заблокировать законом [об иноагентах] возможность попасть в Европейский союз (ЕС) — эту большую мечту своих граждан и прежде всего молодежи», — заявила дипломат.

Глава МИД ФРГ добавила, что таким образом правительство Грузии «выступает против собственного населения», которое «хочет вступления в Евросоюз».

Ранее Госсекретарь США Энтони Блинкен призвал Грузию принять меры, необходимые для обеспечения ее «евро-атлантического будущего». Он отметил, что США и ЕС требуют от Грузии отказаться от закона об иноагентах.

Парламент Грузии в понедельник, 27 мая, запустит процедуру преодоления вето президента страны Саломе Зурабишвили, наложенного на закон об иностранных агентах.