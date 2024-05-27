Парламент Грузии запустит процедуру преодоления президентского вето

Парламент Грузии 27 мая запустит процедуру преодоления президентского вето

Парламент Грузии в понедельник, 27 мая, запустит процедуру преодоления вето президента страны Саломе Зурабишвили, наложенного на закон об иностранных агентах. Об этом сообщила пресс-служба правительства.

Отмечается, что соответствующее заседание запланировано на 8:00 по московскому времени. Сначала вето изучит комитет по юридическим вопросам. В случае одобрения преодоления депутаты проведут голосование, которое пройдет во вторник, 28 мая.

Ранее власти США объявили о всестороннем пересмотре двухстороннего сотрудничества с Грузией в связи с законом об иноагентах.

Парламент Грузии принял законопроект об иноагентах в третьем чтении 14 мая. За него выступили 84 депутата, против — 30.

