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01:39, 27 мая 2024Бывший СССР

Парламент Грузии запустит процедуру преодоления президентского вето

Парламент Грузии 27 мая запустит процедуру преодоления президентского вето

Фото: Irakli Gedenidze / Reuters

Парламент Грузии в понедельник, 27 мая, запустит процедуру преодоления вето президента страны Саломе Зурабишвили, наложенного на закон об иностранных агентах. Об этом сообщила пресс-служба правительства.

Отмечается, что соответствующее заседание запланировано на 8:00 по московскому времени. Сначала вето изучит комитет по юридическим вопросам. В случае одобрения преодоления депутаты проведут голосование, которое пройдет во вторник, 28 мая.

Ранее власти США объявили о всестороннем пересмотре двухстороннего сотрудничества с Грузией в связи с законом об иноагентах.

Парламент Грузии принял законопроект об иноагентах в третьем чтении 14 мая. За него выступили 84 депутата, против — 30.

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      Евгений Силаев
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