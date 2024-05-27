Глава ВТБ спрогнозировал глубокий экономический кризис в США

Глава ВТБ Костин: США ждет серьезный кризис по окончании монополии доллара

Экономика США может столкнуться с серьезным кризисом по окончании эпохи доминирования доллара на мировом валютном рынке. Такой прогноз дал глава ВТБ Андрей Костин, его слова приводит «Фонтанка».

Реализации подобного сценария, по его мнению, будет способствовать высокий уровень государственного долга США. «Уровень долга, который сегодня в Америке существует, превосходит все мыслимые и немыслимые пределы», — заявил Костин.

Он добавил, что в настоящее время только доминирующее положение доллара на мировом рынке позволяет властям Соединенных Штатов поддерживать объемы гособязательств на запредельной планке. Подобную политику властей США Костин назвал «экономической версией колониализма».

Когда роль глобальной резервной валюты начнется снижаться, возможностей поддержать уровень госдолга на запредельном уровне у Белого дома может не остаться. «Я глубоко убежден, что рано или поздно в Америке случится очень серьезный экономический кризис», — заключил глава ВТБ.

Ранее глава независимой фискальной службы Конгресса Филлип Свэгел заявил, что в последнее время госдолг США начал расти по «беспрецедентной траектории». Подобное обстоятельство, по его мнению, может привести к кризису, с которым столкнулась Великобритания в 2022 году. При этом он подчеркнул, что доминирующая на глобальном рынке роль доллара не всегда будет защищать США от рыночного давления по мере увеличения выплат процентов по долгу.