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07:42, 27 мая 2024Россия

Инструктор заявил о вреде компьютерных игр при боевой подготовке

Инструктор Пиночет: опыт игры в страйкбол вредит при боевой подготовке

Фото: PxHere

Людям, которые проходят подготовку к реальным боевым действиям, сильно вредит опыт игры в страйкбол или компьютерные игры, поскольку у них искаженное представление о ранениях и они перестают бояться пули. Об этом заявил инструктор Центра специальной тактической и начальной военной подготовки «Рокот» с позывным Пиночет, передает РИА Новости.

«Опыт компьютерных игр помогает только с коптером, если ранее увлекался авиасимуляторами. Выполнять боевую задачу в реальности ни страйкбол, ни игры не помогают», — добавил инструктор.

По его словам, страйкболисты всегда выделяются в процессе боевой подготовки.

«Можно понять даже по их манере заходить в укрытие, в помещение. Человек, который никогда не играл в страйкбол, он очень аккуратен, а страйкболист — залетает сразу», — рассказал Пиночет.

Однако преимущество у любителей страйкбола или пейнтбола все же есть: у них достаточно хорошая выносливость и физическая подготовка.

Ранее стало известно, что российский оператор FPV-дронами в зоне спецоперации (СВО) побил рекорд известного советского снайпера Василия Зайцева. Он уничтожил более 300 солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ).

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      Александра Синицына
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