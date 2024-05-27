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06:37, 27 мая 2024Бывший СССР

Российский боец в зоне СВО побил рекорд известного советского снайпера

Боец ВС РФ FPV-дронами уничтожил более 300 солдат ВСУ, побив рекорд Зайцева
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Mykhaylo Palinchak / Global Look Press

Результативность операторов FPV-дронов смогла превысить показатели известных снайперов времен Великой Отечественной войны. Так, боец ВС России в зоне спецоперации (СВО) при помощи коптеров уничтожил более 300 солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ), тем самым побив рекорд героя СССР Василия Зайцева, который ликвидировал 240 фашистов, сообщил РИА Новости инструктор Центра специальной тактической и начальной военной подготовки «Рокот» с позывным Пиночет.

Он рассказал, что на подготовку операторов таких дронов требуется от двух-трех недель, в то время как снайперу нужно обучаться полгода. Инструктор подчеркнул, что снайперу нужно создать условия для выстрела: скрытно выдвинуться на линию боевых действий, занять позицию, замаскироваться, долго наблюдать и вовремя ретироваться после ликвидации противника. В то же время оператор FPV-дрона может действовать с безопасного расстояния.

«При этом линейка его целей значительно шире, чем у снайпера. Это и "укреп", или цели в окопе, которых снайпер и не видит, и техника, включая танки. Поэтому и результативность соответствующая. Мы в настоящий момент стоим на пороге войны будущего», — объяснил Пиночет.

Ранее британский аналитик Александр Меркурис предупредил, что ВСУ столкнутся с серьезными проблемами из-за глушения системы Starlink российскими средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ). «Военные коммуникации очень сильно зависят от Starlink», — добавил он.

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      Александра Синицына
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