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05:22, 27 мая 2024Мир

ВСУ предупредили о катастрофе в случае глушения системы Starlink

Аналитик Меркурис: ВСУ ожидает катастрофа в случае глушения системы Starlink

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) столкнутся с серьезными проблемами из-за глушения системы Starlink российскими РЭБ. Об этом Киев предупредил британский аналитик Александр Меркурис на своем YouTube-канале.

Эксперт заявил, что США попытайся найти способы обойти глушение. Однако, по его словам, если Вашингтону это не удастся, то Украину ожидает катастрофа. «Коммуникации, военные коммуникации очень сильно зависят от системы Starlink», — сказал он.

Меркурис добавил, что российские войска начали глушить систему Starlink, и они делают это все более и более изощренным способом. По его словам, военные смогли создать помехи в ее работе во время наступления на харьковском направлении.

Ранее британский аналитик Александр Меркурис заявил об отказе Украины от американских ракет из-за их неэффективности. Он рассказал, что России удалось успешно заглушить системы GPS-наведения, которые США поставляют Киеву.

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      Марина Совина
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