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16:50, 27 мая 2024Ценности

Кейт Бекинсейл ответила критикам ее чрезмерной худобы фразой «я пытаюсь выжить»

50-летняя актриса Кейт Бекинсейл ответила на критику ее чрезмерной худобы

Кадр: @katebeckinsale

Британская актриса Кейт Бекинсейл ответила хейтерам, которые критикуют ее чрезмерную худобу. Соответствующие комментарии появились на ее странице в Instagram (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

50-летняя знаменитость поделилась снимками, на которых позировала в черном платье длины макси с круглым декольте и высоким разрезом, демонстрировавшим ее ноги. Подписчики сделали комплименты внешности телезвезды, однако нашлись и те, кто обругал ее фигуру. «Кейт, ты выглядишь слишком худой», — написал один из комментаторов.

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Бекинсейл, в свою очередь, в ответ на фразу заявила, что провела шесть недель в больнице из-за проблем со здоровьем, вызванных стрессом. «Вот что привело к потере моего веса: бесконечные потери близких и проблемы со здоровьем. Я просто пытаюсь выжить», — подчеркнула она.

Ранее в мае Кейт Бекинсейл рассказала о восстановлении после госпитализации.

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      Карина Черных
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