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12:31, 27 мая 2024Бывший СССР

Киевлянам предрекли особенно большой дефицит электричества

«Центр Разумкова»: в энергосистеме Киева ожидается особенно большой дефицит

Фото: Sergei Chuzavkov / Globallookpress.com

После повышения тарифов на электроэнергию в июле на Украине ожидается значительное увеличение сроков отключения света. Об этом заявил директор энергетических программ украинского «Центра Разумкова» Владимир Омельченко, передает издание «Страна.ua».

Он отметил, что в особенности это касается Киева, где находится множество объектов критической инфраструктуры. По его словам, это связано с тем, что в летний период на ремонтные работы также накладывается жара и рост потребления электричества из-за кондиционеров. «Поэтому дефицит в системе увеличится и может быть особенно большим уже в июле. И сроки отключений могут серьезно увеличиться», — заявил Омельченко.

Ранее глава национальной энергокомпании «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий сообщал, что в последнее время на Украине резко ухудшилась ситуация с электроснабжением. По мнению директора украинского Центра исследования энергетики Александра Харченко, дефицит электричества станет нормальным явлением для республики в следующие два года.

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      Алевтина Запольская
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