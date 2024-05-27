В Москве зарегистрировали протокол против издателя Медузы

На издателя «Медузы» Тимченко составили административный протокол

Суд в Москве зарегистрировал административный протокол в отношении издателя «Медузы» (Medusa Project признана в России СМИ-иностранным агентом и нежелательной организацией) Галины Тимченко за участие в деятельности нежелательной организации, пишет РИА Новости со ссылкой на материалы суда.

Как уточнили в Черемушкинском суде, протокол в отношении Тимченко зарегистрирован. Дата его рассмотрения пока не назначена.

За участие в деятельности нежелательной организации нарушителю грозит штраф в размере от 5 тысяч до 15 тысяч рублей для физических лиц, от 20 до 50 тысяч — для должностных лиц.

Ранее Никулинский суд Москвы оштрафовал российского журналиста Дмитрия Кузнеца за работу в интернет-издании «Медуза». Журналиста признали виновным в нарушении статьи 20.33 Кодекса об административных правонарушениях (КоАП). Он принимал участие в деятельности организации, признанной нежелательной на территории России. Ему назначили административный штраф в 10 тысяч рублей.