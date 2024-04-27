Российского журналиста оштрафовали за работу в «Медузе»

Суд оштрафовал журналиста Кузнеца за работу в издании «Медуза»

Никулинский суд Москвы оштрафовал российского журналиста Дмитрия Кузнеца за работу в интернет-издании «Медуза» (внесено в реестр иноагентов; признана в РФ нежелательной организацией). Об этом сообщает ТАСС.

Журналиста признали виновным в нарушении статьи 20.33 Кодекса об административных правонарушениях (КоАП). Он принимал участие в деятельности организации, признанной нежелательной на территории России.

Ему назначили административный штраф в 10 тысяч рублей.

Также сообщается, что судебное решение еще не вступило в силу и может быть обжаловано в апелляционной инстанции.

В январе 2023 года Генпрокуратура признала нежелательной деятельность компании Medusa Project, являющейся владельцем «Медузы». Сообщалось, что работа компании представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности России.