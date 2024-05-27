14-летнюю россиянку признали одной из самых красивых девушек мира

14-летняя россиянка Софья Швыгова завоевала титул «Юная Супермодель Мира»

14-летняя россиянка из Южно-Сахалинска София Швыгова приняла участие в конкурсе красоты Ms. Supermodel Worldwide 2024 («Мисс супермодель мира — 2024») и завоевала титул Miss Teen Supermodel Worldwide 2024 («Юная супермодель мира — 2024»). Об этом сообщает Sakh.online.

Конкурс проходил в мае в Нью-Дели, Индия. В нем приняли участие девушки из более чем 30 стран мира, в том числе из Бельгии, Нидерландов, Кореи, Шри-Ланки, Казахстана и Эквадора. Победительницей стала Мария Теа Джудинель Касункад с Филиппин, а 14-летнюю россиянку признали самой красивой юной участницей конкурса.

На конкурсе национальных костюмов Швыгова выступила в платье и кокошнике с принтом под хохлому в черно-желто-красных тонах. Наряд для россиянки подготовила дизайнер Анна Часовских.

Конкурс красоты Ms. Supermodel Worldwide проводится уже шесть лет. Его организует индийское агентство Rubaru Group, основанное в 2004 году. Под эгидой агентства проходит еще четыре международных конкурса красоты и четыре национальных конкурса красоты. Организация активно сотрудничает с благотворительными фондами, которые борются с селективными абортами и продвигают права женщин в Индии.

Ранее сообщалось, что в Аргентине 60-летнюю адвоката признали девушкой с самым красивым лицом. Она не смогла выиграть конкурс красоты «Мисс Аргентина», но получила титул «Лучшее лицо».