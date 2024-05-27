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17:28, 27 мая 2024Из жизни

14-летнюю россиянку признали одной из самых красивых девушек мира

14-летняя россиянка Софья Швыгова завоевала титул «Юная Супермодель Мира»

Фото: @sophia_shvygova

14-летняя россиянка из Южно-Сахалинска София Швыгова приняла участие в конкурсе красоты Ms. Supermodel Worldwide 2024 («Мисс супермодель мира — 2024») и завоевала титул Miss Teen Supermodel Worldwide 2024 («Юная супермодель мира — 2024»). Об этом сообщает Sakh.online.

Конкурс проходил в мае в Нью-Дели, Индия. В нем приняли участие девушки из более чем 30 стран мира, в том числе из Бельгии, Нидерландов, Кореи, Шри-Ланки, Казахстана и Эквадора. Победительницей стала Мария Теа Джудинель Касункад с Филиппин, а 14-летнюю россиянку признали самой красивой юной участницей конкурса.

На конкурсе национальных костюмов Швыгова выступила в платье и кокошнике с принтом под хохлому в черно-желто-красных тонах. Наряд для россиянки подготовила дизайнер Анна Часовских.

Конкурс красоты Ms. Supermodel Worldwide проводится уже шесть лет. Его организует индийское агентство Rubaru Group, основанное в 2004 году. Под эгидой агентства проходит еще четыре международных конкурса красоты и четыре национальных конкурса красоты. Организация активно сотрудничает с благотворительными фондами, которые борются с селективными абортами и продвигают права женщин в Индии.

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      Екатерина Лобанова
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