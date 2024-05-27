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16:30, 27 мая 2024Из жизни

60-летняя королева красоты неожиданно проиграла конкурс «Мисс Аргентина»

60-летняя Алехандра Мариса Родригес проиграла в конкурсе «Мисс Аргентина»
Алехандра Родригес

Алехандра Родригес . Фото: Gustavo Garello / AP

60-летняя Алехандра Мариса Родригес из провинции Буэнос-Айрес неожиданно проиграла конкурс красоты «Мисс Аргентина — 2024». Об этом сообщает Associated Press.

В финале национального конкурса, который прошел в субботу,с25 мая, победительницей стала 29-летняя модель и актриса Магали Бенехам Корти из провинции Кордова. Тем не менее Родригес, которой многие прочили победу, получила титул «Лучшее лицо».

60-летняя Родригес прославилась в апреле, когда стала королевой красоты провинции Буэнос-Айрес. Чтобы побороться за звание самой красивой девушки страны, Родригес обошла 34 других кандидатки в своем регионе. Тогда аргентинка заявила, что очень гордится своим достижением и объяснила, почему решила участвовать в конкурсе. «Я хочу показать всем женщинам, что красота не имеет возраста, и что мы можем сломать любые барьеры», — сказала Родригес.

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После поражения на «Мисс Аргентина» она сказала, что не рассчитывала победить, однако ей было интересно принять такой вызов. Родригес также заявила, что ее история «открыла двери для многих людей, которые раньше на подобное не отважились бы».

Участие Родригес в конкурсе «Мисс Аргентина» стало возможно после того, как в 2023 году изменились его правила. С 1958 года участвовать в конкурсе могли исключительно девушки от 18 до 28 лет. По новым правилам достаточно достигнуть совершеннолетия.

Ранее в США разгорелся скандал вокруг победительниц двух главных конкурсов красоты в стране — «Мисс США» и «Юная мисс США». В течение трех дней две самые красивые девушки страны заявили об отказе от титулов.

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      Никита Савин
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