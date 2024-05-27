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17:57, 27 мая 2024Силовые структуры

Мужчина открыл стрельбу из охотничьего ружья с балкона в российском городе

Росгвардия обезвредила мужчину, стрелявшего из ружья с балкона в Видном

Фото: Paul Einerhand / Unsplash

Пьяный мужчина открыл стрельбу из охотничьего ружья с балкона в подмосковном Видном. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Росгвардии.

Сотрудники вневедомственной охраны во время патрулирования получили сигнал тревоги о раздающихся звуках выстрелов. Прибыв на место, росгвардейцы увидели мужчину на балконе четвертого этажа многоквартирного дома. Он стрелял в воздух. Его обезвредили и доставили в отдел полиции.

Там было установлено, что нарушитель находится в состоянии алкогольного опьянения. Оружие изъято. В результате противоправных действий мужчины никто не пострадал. Начата проверка в отношении задержанного.

25 мая правоохранители ликвидировали мужчину, стрелявшего с балкона по людям на Народной улице в Невском районе Петербурга. Во время штурма квартиры он получил тяжелые контузии.

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      Любовь Ширижик
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