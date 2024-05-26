Врачи констатировали гибель нейтрализованного в ходе штурма в Петербурге чеченца

В Санкт-Петербурге ликвидировали мужчину, открывшего стрельбу с балкона дома на Народной улице в Невском районе по людям. Об этом сообщил депутат Госдумы Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.

По его информации, причиной гибели мужчины стали тяжелые контузии, полученные во время штурма. Он уточнил, что преступник скончался через 30-40 минут после проведения операции. Таким образом политик опроверг появившиеся в СМИ утверждения, будто преступник был застрелен.

Источник «Известий» подтвердил, что врачи констатировали смерть стрелка. Медики около 20 минут боролись за его жизнь, но вернуть его к жизни не удалось.

Преступник открыл стрельбу из-за замечания

Выяснилось, что причиной агрессии стало замечание местного жителя в адрес мужчины. Несколько дней назад продавец в магазине Александр Климанских обратил внимание, что тот курит в неположенном месте. «А сегодня утром он пришел. Сразу сказал мне, что если я еще раз сделаю ему замечание, то он меня здесь похоронит, и ударил меня по лицу», — поделился подробностями инцидента продавец. По его словам, после этого мужчина достал оружие и открыл стрельбу. Одна из пуль задела пострадавшего. Продавец добавил, что он смог спрятаться внутри магазина и вызвать полицейских и медиков, злоумышленник же отправился домой.

После того, как на место стрельбы прибыли сотрудники правоохранительных органов, злоумышленник вышел с оружием на балкон и открыл по ним стрельбу. Один из стражей порядка получил ранение и был госпитализирован.

Портал 78.ru утверждает, что забаррикадировавшийся преступник отказался подчиниться требованиям стражей порядка. «Сдаваться не буду, пусть меня застрелят», — прокричал он с балкона в ответ на призыв сложить оружие.

После этого, по словам очевидцев, мужчина фактически взял жену в заложники. Подоспевший спецназ Росгвардии начал штурм квартиры, при этом бойцы применяли светошумовые гранаты для нейтрализации преступника. Позднее женщину удалось освободить.

Преступником оказался психически нездоровый уроженец Чечни

Выяснилось, что преступником оказался ранее судимый 59-летний уроженец Чечни Лечи Алханов. Министр Чеченской республики по национальной политике и внешним связям Ахмед Дудаев рассказал, что тот имел тяжелые психические заболевания и умственные отклонения и неоднократно проходил лечение в различных медучреждениях для психически нездоровых людей. «Здесь нет никакой речи о терроризме или экстремизме», — высказался политик, также назвав провокаторами тех, кто делает упор на национальность стрелка.

Руководитель представительства Главы Чечни в Северо-Западном Федеральном округе Алаш Оздамиров добавил, что Алханова в последнее время также мучали и другие болезни, не связанные с психикой. «Все земляки его знают Видимо, эта прогрессирующая болезнь отразилась на его поведении», — высказался он.

Соседи описали семью преступника положительно. По их словам, супруги давно живут вместе и до этого никаких конфликтов не случалось, а мужчина всегда здоровался.