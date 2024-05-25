Россиянин открыл стрельбу и взял жену в заложники из-за замечания

В Санкт-Петербурге мужчина открыл стрельбу с балкона и взял жену в заложники

В Санкт-Петербурге уроженец Чечни открыл стрельбу с балкона своей квартиры. Об этом сообщает Telegram-канал «Фонтанка SPB».

Инцидент произошел на улице Народной. Конфликт в квартире 59-летнего мужчины начался на почве замечания по поводу курения в общественном месте. Хотя критика в адрес стрелка прозвучала две недели назад, он выстрелил в знакомого из травматического пистолета.

На место прибыла полиция. После этого мужчина вышел с оружием на балкон и стал стрелять по представителям правоохранительных органов. По словам очевидцев, мужчина фактически взял жену в заложники. У дома дежурит карета скорой помощи.

При этом соседи описывают супругов положительно. По их словам, супруги давно живут вместе и до этого никаких конфликтов не случалось, а мужчина всегда здоровался.

Ранее сообщалось, что в Горно-Алтайске спецназовцы Росгвардии провели операцию по освобождению местного жителя, захваченного в заложники пьяным приятелем, вооруженным топором. Злоумышленник угрожал расправиться с ним и поджечь дом.