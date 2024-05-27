Мужчина перелез через забор Букингемского дворца из-за желания сходить в туалет

В Лондоне мужчина захотел в туалет и забрался на территорию Букингемского дворца

В Великобритании мужчина пробрался на территорию лондонской резиденции королевской семьи, потому что захотел помочиться. Об этом пишет The Sun.

В августе прошлого года 52-летний Турайзингем Куманарадж перелез через забор на охраняемую территорию Букингемского дворца. Причиной, как он утверждает, стало его желание сходить в туалет. Мужчина не успел ничего сделать: сработала система безопасности, и уже через четыре минуты прибыли полицейские.

Куманарадж стал утверждать, что не знал, куда пытался забраться. Однако позже полиция обнаружила в истории поиска его телефонного браузера запросы, связанные с Букингемским дворцом и королевской семьей.

Через месяц мужчину поймали, когда он мочился у начальной школы на одной из улиц Лондона. Он оказал сопротивление: напал на четверых полицейских и сбежал. Спустя два дня Куманарадж пытался украсть сумку у женщины. Тогда мужчину, наконец, задержали.

Куманараджа приговорили к условному тюремному сроку и запретили приближаться к охраняемым объектам. Преступника также направили в реабилитационный центр и надели на него электронный браслет, который он должен носить в течение следующих шести месяцев.

Ранее сообщалось, что в ноябре 2023 года пьяный турист из США прорвался на территорию Букингемского дворца и снял видео в Королевских конюшнях. Мужчине пришлось провести за решеткой семь недель и заплатить штраф в размере тысячи фунтов стерлингов.