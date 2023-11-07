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17:46, 7 ноября 2023Из жизни

Пьяный турист забрался в Букингемский дворец и рассказал о сне короля

Пьяный американец забрался в Букингемский дворец и был арестован

Фото: Unsplash

Пьяный турист из США прорвался на территорию Букингемского дворца и снял видео в Королевских конюшнях. Об этом пишет Daily Mirror.

25-летний Авад Мустафа был арестован британской полицией после того, как забрался в королевскую резиденцию в центре Лондона 16 сентября. Мужчина решил сделать десятидневную поездку в Великобританию запоминающейся и ночью залез по стене внешней ограды дворца в конюшни. Там мужчина снял короткое видео для соцсетей, в котором сообщал зрителям, что король спит. Через непродолжительное время полицейские обнаружили его прячущимся в углу конюшни рядом с лошадью. Полиция прибыла на место после звонка прохожего, заметившего карабкающегося по ограде мужчину.

Мустафу арестовали, а впоследствии правоохранители нашли фото и видео с территории дворца в его телефоне, в том числе и ролик о сне короля. Американец, который работал в США инженером в компании Apple и у которого ранее не было судимостей, оказался за решеткой на семь недель. В суде мужчина рассказал, что забрался внутрь, чтобы снять дворец с более удачного ракурса. Однако во время штурма ограды он упал и ушибся, потому и не смог самостоятельно выбраться. Мустафа избежал тюремного срока, однако суд обязал его выплатить штраф в размере тысячи фунтов стерлингов (около 11 тысяч рублей), компенсировать ущерб пострадавшей стороне и покрыть судебные издержки.

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      Антонина Черташ
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