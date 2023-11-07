Пьяный турист забрался в Букингемский дворец и рассказал о сне короля

Пьяный американец забрался в Букингемский дворец и был арестован

Пьяный турист из США прорвался на территорию Букингемского дворца и снял видео в Королевских конюшнях. Об этом пишет Daily Mirror.

25-летний Авад Мустафа был арестован британской полицией после того, как забрался в королевскую резиденцию в центре Лондона 16 сентября. Мужчина решил сделать десятидневную поездку в Великобританию запоминающейся и ночью залез по стене внешней ограды дворца в конюшни. Там мужчина снял короткое видео для соцсетей, в котором сообщал зрителям, что король спит. Через непродолжительное время полицейские обнаружили его прячущимся в углу конюшни рядом с лошадью. Полиция прибыла на место после звонка прохожего, заметившего карабкающегося по ограде мужчину.

Мустафу арестовали, а впоследствии правоохранители нашли фото и видео с территории дворца в его телефоне, в том числе и ролик о сне короля. Американец, который работал в США инженером в компании Apple и у которого ранее не было судимостей, оказался за решеткой на семь недель. В суде мужчина рассказал, что забрался внутрь, чтобы снять дворец с более удачного ракурса. Однако во время штурма ограды он упал и ушибся, потому и не смог самостоятельно выбраться. Мустафа избежал тюремного срока, однако суд обязал его выплатить штраф в размере тысячи фунтов стерлингов (около 11 тысяч рублей), компенсировать ущерб пострадавшей стороне и покрыть судебные издержки.

Ранее сообщалось, что фаната «Звездных войн», готовившего покушение на королеву Великобритании, посадят в тюрьму. 21-летний британец индийского происхождения Джасвант Сингх Чейл пробрался в королевскую резиденцию с арбалетом в декабре 2021 года.