На Google-картах в Германии нашли «улицу Гитлера»

Карты Google переименовали дорогу в Германии в «улицу Гитлера»

На Google-картах в немецком городе Шмалькальден нашли улицу, названную в честь лидера нацистской Германии Адольфа Гитлера. Об этом сообщает издание Bild в Telegram.

Переименование улицы заметил житель Шмалькальдена Михаэль Мессершмидт. Он воспользовался картами Google, чтобы проложить маршрут, а затем заметил, что участок безымянной трассы протяженностью 160 метров там называется «улицей Гитлера».

«Мы немедленно позаботились о том, чтобы запись была удалена», — сообщили в Google. Как долго улица носила имя Гитлера, в компании не уточнили. Однако там объяснили, что данные для Google-карт поступают из различных источников. К ним относятся агрегаторы данных, общедоступные источники и в некоторых случаях партнеры, такие как местные органы власти, добавили в корпорации.

По данным Bild, правки мог внести один из пользователей Google-карт.

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