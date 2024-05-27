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17:47, 27 мая 2024Интернет и СМИ

На Google-картах в Германии нашли «улицу Гитлера»

Карты Google переименовали дорогу в Германии в «улицу Гитлера»

Фото: Pxhere

На Google-картах в немецком городе Шмалькальден нашли улицу, названную в честь лидера нацистской Германии Адольфа Гитлера. Об этом сообщает издание Bild в Telegram.

Переименование улицы заметил житель Шмалькальдена Михаэль Мессершмидт. Он воспользовался картами Google, чтобы проложить маршрут, а затем заметил, что участок безымянной трассы протяженностью 160 метров там называется «улицей Гитлера».

«Мы немедленно позаботились о том, чтобы запись была удалена», — сообщили в Google. Как долго улица носила имя Гитлера, в компании не уточнили. Однако там объяснили, что данные для Google-карт поступают из различных источников. К ним относятся агрегаторы данных, общедоступные источники и в некоторых случаях партнеры, такие как местные органы власти, добавили в корпорации.

По данным Bild, правки мог внести один из пользователей Google-карт.

В начале 2024 года Таганский районный суд Москвы оштрафовал американскую компанию Apple на 800 тысяч рублей за отказ удалить из своего приложения Apple Books книгу Гитлера «Майн Кампф» (признана в России экстремистским материалом).

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      Олег Давыдов
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