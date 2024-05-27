На Украине предрекли панические настроения при эвакуации людей из Харькова

В Киеве заявили, что эвакуация из Харькова может посеять панические настроения

Эвакуация людей из Харькова может посеять панические настроения. Такие события предрек президент Центра глобалистики Стратегия ХХІ Михаил Гончар в интервью Radio NV.

Он уточнил, что в городе живет около миллиона человек. «Дать зеленый свет эвакуации, сделать организованную эвакуацию — значит посеять также панические настроения и дополнительную неуверенность в том, что город будет защищен», — заявил Гончар.

Кроме того, по его словам, вопрос стоит как в возможности обеспечить эвакуацию, так и в численности населения, подлежащего перемещению.

15 мая мэр Харькова Игорь Терехов заявил, что людей не эвакуировали. Как он утверждал, речи о перемещении населения не шло. Градоначальник отмечал, что в город приезжали люди из районов, где проходили активные боевые действия.

