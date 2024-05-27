МО РФ: над Подмосковьем средства ПВО сбили малоразмерный воздушный шар

Система противовоздушной обороны (ПВО) сбила над Подмосковьем малоразмерный воздушный шар. Об этом в Telegram-канале сообщило Министерство обороны России.

«Около 21:00 по московскому времени дежурными средствами ПВО над территорией Московской области уничтожен малоразмерный воздушный шар», — говорится в публикации ведомства.

Ранее очевидцы рассказали Telegram-каналу Baza о сбитом в Подмосковье беспилотнике. Уточнялось, что дрон был сбит над Балашихой.