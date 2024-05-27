Очевидцы рассказали о сбитом в Подмосковье беспилотнике

Baza: очевидцы рассказали о сбитом в Подмосковье беспилотнике

Очевидцы рассказали Telegram-каналу Baza о сбитом в Подмосковье беспилотнике. По предварительной информации, это произошло над Балашихой.

«Предварительно, дрон был сбит над Балашихой. Сейчас на месте работают сотрудники оперативных служб», — говорится в публикации.

Официальная информация на данный момент не поступала, уточняет канал.

Ранее в находящемся более чем в 400 километрах от украинской границы Боровском районе Калужской области были найдены обломки дрона Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил губернатор региона Владислав Шапша.