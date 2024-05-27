В России обломки военной техники нашли в 400 километрах от границы с Украиной

Калужский губернатор Шапша: в Боровском районе найдены обломки дрона ВСУ

В находящемся в более чем 400 километрах от украинской границы Боровском районе Калужской области найдены обломки дрона Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Владислав Шапша.

По словам Шапшы, военную технику Украины ранее сбила система противовоздушной обороны.

«Напоминаю, что при обнаружении обломков дронов, нужно быть внимательными и осторожными. Не приближаться и не трогать их. Они могут представлять опасность», — написал в блоге чиновник.

Ранее сегодня, 27 мая, ВСУ ударили по заправочной станции в городе Ливны Орловской области. В результате падения дрона повреждена часть фасада административного здания. Жертвой атаки стал водитель пожарной службы, который прибыл на место падения беспилотника, — он попал под «вторую волну» удара.