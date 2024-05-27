Губернатор опубликовал кадры с места удара ВСУ по заправке в Орловской области

Орловский губернатор Клычков показал кадры с места удара ВСУ по заправке

Губернатор Орловской области Андрей Клычков показал фото с места удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) по заправке в городе Ливны. Их он опубликовал в своем Telegram-канале.

На кадрах видна почти полностью разрушенная заправочная станция и множество обломков, разбросанных вокруг нее. Кроме того, сильные повреждения получила постройка, находящаяся рядом с АЗС.

«Поврежден рядом находящийся автосервис, несколько машин, выбиты стекла на КПП нефтебазы. Один БПЛА повредил автодорогу Ливны — Русский Брод и линию электропередачи возле нее. В настоящее время ведутся восстановительные работы, решается вопрос о страховых выплатах», — уточнил губернатор.

По его данным, из трех пострадавших двое находятся в травматологическом отделении с ранениями. Еще один пострадавший — сотрудник правоохранительных органов — в тяжелом состоянии в реанимации. Врачи, кроме того, оказали помощь и другим трем пострадавшим.

Губернатор пообещал выплатить семье жертвы атаки ВСУ один миллион рублей, пострадавшим — по 200 тысяч рублей. На месте происшествия, по данным Клычкова, продолжают работу оперативные службы.

ВСУ ударили по заправочной станции в городе Ливны Орловской области в понедельник, 27 мая. Как уточнял Клычков, в результате падения дрона повреждена часть фасада административного здания. Жертвой атаки стал водитель пожарной службы, который прибыл на место падения беспилотника, — он попал под «вторую волну» удара.

В Орловской области, по данным Минобороны, за ночь 27 мая сбили шесть беспилотников. Кроме того, четыре дрона были перехвачены над Кубанью, по одному — над Белгородской и Брянской областями.