Появились подробности о жертве атаки ВСУ по Орловской области

Mash: жертвой атаки ВСУ в Орловской области стал приехавший на вызов пожарный

Жертвой атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) по городу Ливны в Орловской области стал водитель пожарной службы, который прибыл на место падения беспилотника. Об этом сообщил Mash в Telegram-канале.

По его информации, сотрудник экстренной службы прибыл тушить пожар на место падения дрона на заправке и попал под «вторую волну» удара. В это время АЗС атаковал еще один дрон, из-за чего водитель пожарной службы получил несовместимые с жизнью травмы, еще трое сотрудников 8-й областной пожарной части получили ранения.

ВСУ ударили по заправочной станции в городе Ливны Орловской области в понедельник, 27 мая. Как уточнял губернатор Андрей Клычков, в результате падения дрона повреждена часть фасада административного здания.

В Орловской области, по данным Минобороны, за ночь 27 мая сбили шесть беспилотников. Кроме того, четыре дрона были перехвачены над Кубанью, по одному — над Белгородской и Брянской областями.