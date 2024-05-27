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08:33, 27 мая 2024Россия

Появились подробности о жертве атаки ВСУ по Орловской области

Mash: жертвой атаки ВСУ в Орловской области стал приехавший на вызов пожарный

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

Жертвой атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) по городу Ливны в Орловской области стал водитель пожарной службы, который прибыл на место падения беспилотника. Об этом сообщил Mash в Telegram-канале.

По его информации, сотрудник экстренной службы прибыл тушить пожар на место падения дрона на заправке и попал под «вторую волну» удара. В это время АЗС атаковал еще один дрон, из-за чего водитель пожарной службы получил несовместимые с жизнью травмы, еще трое сотрудников 8-й областной пожарной части получили ранения.

ВСУ ударили по заправочной станции в городе Ливны Орловской области в понедельник, 27 мая. Как уточнял губернатор Андрей Клычков, в результате падения дрона повреждена часть фасада административного здания.

В Орловской области, по данным Минобороны, за ночь 27 мая сбили шесть беспилотников. Кроме того, четыре дрона были перехвачены над Кубанью, по одному — над Белгородской и Брянской областями.

ЖЗЛ
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      Анастасия Шейкина
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