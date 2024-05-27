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05:32, 27 мая 2024Россия

Беспилотник упал на заправочную станцию в российском регионе

Губернатор Клычков: в Орловской области беспилотник упал на заправочную станцию

Фото: Sergey Petrov / News.ru / Global Look Press

Украинский беспилотник упал на территорию топливно-заправочной станции в Орловской области. Об этом сообщил глава российского региона Андрей Клычков в своем Telegram-канале.

По его словам, инцидент произошел в городе Ливны. В результате была повреждена часть фасада административного здания. На место прибыли экстренные службы. Во время устранения последствий на территорию станции упал еще один беспилотник.

«По предварительным данным, к большому сожалению, в результате происшествия погиб водитель 8-й областной пожарной части. Еще три сотрудника служб пострадали», — написал Клычков.

Ранее беспилотник упал в Орске Оренбургской области. В результате инцидента обошлось без серьезных повреждений. Другие подробности не сообщались.

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      Евгений Силаев
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