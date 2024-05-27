Названа европейская страна с самым дорогим газом

РИА Новости: самый дорогой газ в Европе покупают жители Швеции

В Швеции потребители платят за кубометр газа 210 рублей в пересчете на российскую валюту. Европейскую страну с самым дорогим газом для населения назвали авторы исследования РИА Новости.

В пятерку государств с самой высокой стоимостью газа для граждан вошли также Ирландия, Нидерланды, Австрия и Литва — там жители платят за голубое топливо более 148 рублей за кубометр. При этом самый дешевый газ покупают в Казахстане — там он стоит 6,3 рубля за кубометр.

В рейтинге доступности газа для населения Россия оказалась на втором месте с ценой 7,4 рубля за кубометр. В первую пятерку также попали Белоруссия (10,7 рубля), Венгрия и Хорватия, сообщили авторы исследования.

Лидером антирейтинга по темпам роста цен на газ оказалась Литва — там он подорожал в прошлом году почти на 70 процентов. Стоимость газа в Польше и Словакии выросла больше чем на 20 процентов, а в Румынии, Греции и Дании, напротив, снизилась почти в два раза.