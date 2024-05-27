Названы страны Европы с самым стремительным ростом цен на газ

Стоимость газа в Литве в 2023 году выросла почти на 70%

Цены на газ в Румынии, Греции и Дании в прошлом году снизились примерно вдвое, тогда как в Литве выросли почти на 70 процентов. Об этом свидетельствуют данные исследования РИА Новости .

Уточняется, что в Польше и Словакии стоимость выросла больше чем на 20 процентов. Всего в рейтинг вошло 30 стран, включая Россию, Белоруссию, Казахстан, Австрию, Германию, Италию, Великобританию, Францию, Испанию и другие государства.

Снижение уровня цен отмечается в 14 странах. В Румынии стоимость газа упала на 55,5 процента, Греции — 42,1 процента и в Дании — 41,3 процента. В России цена газа не изменилась и в первом квартале текущего года осталась на уровне 2023 года.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что в январе-апреле 2024 года в стране увеличилась добыча газа — за первые четыре месяца года было добыто 246,4 миллиарда кубометров.