Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
02:39, 27 мая 2024Экономика

Названы страны Европы с самым стремительным ростом цен на газ

Стоимость газа в Литве в 2023 году выросла почти на 70%

Фото: Heinz-Peter Bader / Reuters

Цены на газ в Румынии, Греции и Дании в прошлом году снизились примерно вдвое, тогда как в Литве выросли почти на 70 процентов. Об этом свидетельствуют данные исследования РИА Новости .

Уточняется, что в Польше и Словакии стоимость выросла больше чем на 20 процентов. Всего в рейтинг вошло 30 стран, включая Россию, Белоруссию, Казахстан, Австрию, Германию, Италию, Великобританию, Францию, Испанию и другие государства.

Снижение уровня цен отмечается в 14 странах. В Румынии стоимость газа упала на 55,5 процента, Греции — 42,1 процента и в Дании — 41,3 процента. В России цена газа не изменилась и в первом квартале текущего года осталась на уровне 2023 года.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что в январе-апреле 2024 года в стране увеличилась добыча газа — за первые четыре месяца года было добыто 246,4 миллиарда кубометров.

Что думаешь? Оцени!
      Юлия Мискевич
      Обсудить
      Последние новости

      Россия предложила помочь Армении с ЧС из-за сильных ливней. К каким последствиям привело стихийное бедствие?

      Действующий президент Литвы переизбран на новый срок

      В Израиле рассказали о ликвидации главы штаба ХАМАС на Западном берегу

      Мужчина серпом вскрыл живот беременной жене после ссоры из-за пола ребенка

      Названы способы самостоятельно улучшить сексуальную жизнь

      Евродепутат предрек апокалипсис в случае эскалации украинского конфликта

      Во Франции раскрыли последствия передачи российских активов Украине

      Парламент Грузии запустит процедуру преодоления президентского вето

      В США сообщили об ошибках ВСУ

      Евродепутат обвинил США в лицемерии

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше