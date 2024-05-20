Путин рассказал о росте добычи газа в России

Президент Путин: в январе-апреле добыча газа в РФ выросла на 8 процентов

В январе-апреле 2024 года в России увеличилась добыча газа. Об этом в ходе совещания по вопросам развития ТЭК РФ рассказал президент страны Владимир Путин, его слова приводит РИА Новости.

За первые четыре месяца года в стране было добыто 246,4 миллиарда кубометров, заявил глава государства. Рост объема добычи по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 8 процентов, добавил он.

По данным Минэнерго РФ, в первом квартале 2024 года добыча газа в России увеличилась до 196,9 миллиарда кубометров — на 9,4 процента газа в годовом выражении. Основной рост обеспечил «Газпром» — плюс 13 процентов и 132 миллиарда кубометров за квартал. Крупные независимые производители сохранили добычу примерно на уровне прошлого года.

По итогам 2023 года «Газпром» впервые за 25 лет отчитался об убытке — он составил 629 миллиардов рублей, а выручĸа упала на 26,8 процента, до 8,542 триллиона. Годом ранее компания получила 1,226 триллиона рублей прибыли.