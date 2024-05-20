Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
21:22, 20 мая 2024Экономика

Путин рассказал о росте добычи газа в России

Президент Путин: в январе-апреле добыча газа в РФ выросла на 8 процентов

Фото: РИА Новости

В январе-апреле 2024 года в России увеличилась добыча газа. Об этом в ходе совещания по вопросам развития ТЭК РФ рассказал президент страны Владимир Путин, его слова приводит РИА Новости.

За первые четыре месяца года в стране было добыто 246,4 миллиарда кубометров, заявил глава государства. Рост объема добычи по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 8 процентов, добавил он.

По данным Минэнерго РФ, в первом квартале 2024 года добыча газа в России увеличилась до 196,9 миллиарда кубометров — на 9,4 процента газа в годовом выражении. Основной рост обеспечил «Газпром» — плюс 13 процентов и 132 миллиарда кубометров за квартал. Крупные независимые производители сохранили добычу примерно на уровне прошлого года.

По итогам 2023 года «Газпром» впервые за 25 лет отчитался об убытке — он составил 629 миллиардов рублей, а выручĸа упала на 26,8 процента, до 8,542 триллиона. Годом ранее компания получила 1,226 триллиона рублей прибыли.

Что думаешь? Оцени!
      Влада Горячева
      Обсудить
      Последние новости

      Путин уволил многолетнего заместителя Шойгу из Минобороны. Кто займет его место?

      Российский солдат увернулся от семи украинских дронов

      Папарацци сняли Беллу Хадид в бикини во время поездки в Канны

      Зеленский оценил использование западного оружия Украиной при атаках на Россию

      Сроки наступления летней погоды в Москве оценили

      В Британии рассказали о желании бойцов ВСУ отступить

      Путин рассказал о росте добычи газа в России

      С основателя Baring Vostok сняли судимость

      Россиянам раскрыли способ сдать квартиру подороже

      Появилось видео спасения погребенного заживо 62-летнего мужчины

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше