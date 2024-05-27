Несколько человек пострадали в результате удара ВСУ по Луганску

ТАСС: несколько человек пострадали в результате удара ВСУ по Луганску

Несколько человек пострадали в результате удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Луганску, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы Луганской народной республики (ЛНР).

«Под удар украинских войск попала окраина Луганска. Предварительно, есть пострадавшие», — уточнил собеседник агентства.

Сообщается, что к месту предполагаемой атаки выехали машины скорой помощи. Серия взрывов после обстрела произошла в городе около 21:05 мск, после чего начался сильный пожар.

Ранее об ударе по Луганску сообщил военкор Юрий Котенок. По его информации, атака велась ракетами западного производства ATACMS или из реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS. Журналист также заявил, что есть пострадавшие.