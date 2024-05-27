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21:50, 27 мая 2024Бывший СССР

В Луганске после удара и взрывов начался пожар

В Луганске после удара произошло несколько взрывов, начался пожар
СюжетВзрыв в Луганске:

Фото: Telegram-канал MLNR Live

По Луганску был нанесен удар, после взрывов на окраине города начался пожар. Об этом в Telegram-канале сообщил военный корреспондент Юрий Котенок.

По его информации, атака велась ракетами западного производства ATACMS или из реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS. Военкор сообщил, что есть пострадавшие.

Информацию об ударах HIMARS и пожаре подтвердил Telegram-канал «Военкоры Русской Весны». В публикации отмечается, что часть ракет была сбита.

20 мая в Свердловске Луганской народной республики (ЛНР) после удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) с применением кассетных боеприпасов был поврежден склад с горюче-смазочными материалами (ГСМ). Об этом сообщил глава республики Леонид Пасечник.

В этот же день ВСУ нанесли ракетный удар по Луганску. Атаке подвергся жилой квартал поселка Юбилейный.

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      Марина Совина
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