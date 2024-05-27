Врач рассказал об опасности вызывающей потерю памяти инфекции

Иммунолог Крючков: мальтийская лихорадка может приводить к летальным исходам

Бруцеллез, известный также как мальтийская лихорадка, является достаточно опасной инфекцией, предупредил в разговоре с «Лентой.ру» иммунолог Николай Крючков. Он объяснил, что заболевание часто переходит в хроническую форму и может приводить к летальным исходам.

«Бруцеллез особенно опасен для людей, которые работают с животными: это фермеры, изготовители и упаковщики мяса и так далее, — рассказал врач. — Заболевание довольно опасное. Даже на фоне лечения примерно у десяти процентов оно переходит в подострую или хроническую стадию с повреждением многих органов. В том числе центральной нервной системы, печени, позвоночника, сердца».

При отсутствии лечения, по словам Крючкова, частота хронизации значительно выше. При этом в трех-четырех процентах случаев болезнь заканчивается летальным исходом.

«Источников заражения не так много. Это непастеризованное молоко, изготовленный из него сыр, само мясо при контакте с поврежденной кожей или при попадании отделяемого на слизистые. Также можно заразиться на соответствующих предприятиях, фермах аэрозольным путем», — объяснил иммунолог.

Эпидемия бруцеллеза, как он уточнил, крайне маловероятна — заразиться инфекцией достаточно непросто, несмотря на обилие потенциальных способов заражения.

Ранее сообщалось, что в Куйбышевском районе Самары ввели карантин из-за мальтийской лихорадки. Заболевание разрушает внутренние органы, а также способно вызывать менингит и потерю памяти. Возбудителями болезни являются бактерии рода Brucella, а переносчиками — копытные животные, свиньи и зайцы.