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11:56, 27 мая 2024Россия

В российском городе ввели карантин из-за вызывающей потерю памяти болезни

В Самаре ввели карантин из-за мальтийской лихорадки

Фото: Шамуков Руслан / ТАСС

В Куйбышевском районе Самары ввели карантин из-за мальтийской лихорадки. Об этом сообщает местное издание 63.ru.

Очаг инфекции выявили в одном из частных домов на юге города. «Теперь на территорию подсобного хозяйства нельзя заходить посторонним», — говорится в приказе исполняющего обязанности руководителя Департамента ветеринарии Самарской области Ильи Егорова.

Заболевание, известное как болезнь Банга, разрушает внутренние органы, а также способно вызывать менингит и потерю памяти. Возбудителями болезни являются бактерии рода Brucella, а переносчиками — копытные животные, свиньи и зайцы.

Ранее в Москве технологический университет МИРЭА закрыли на карантин из-за выявленной в учебном заведении кори. Известно по меньшей мере об одном инфицированном.

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      Алан Босиков
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