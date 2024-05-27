В российском городе ввели карантин из-за вызывающей потерю памяти болезни

В Самаре ввели карантин из-за мальтийской лихорадки

В Куйбышевском районе Самары ввели карантин из-за мальтийской лихорадки. Об этом сообщает местное издание 63.ru.

Очаг инфекции выявили в одном из частных домов на юге города. «Теперь на территорию подсобного хозяйства нельзя заходить посторонним», — говорится в приказе исполняющего обязанности руководителя Департамента ветеринарии Самарской области Ильи Егорова.

Заболевание, известное как болезнь Банга, разрушает внутренние органы, а также способно вызывать менингит и потерю памяти. Возбудителями болезни являются бактерии рода Brucella, а переносчиками — копытные животные, свиньи и зайцы.

Ранее в Москве технологический университет МИРЭА закрыли на карантин из-за выявленной в учебном заведении кори. Известно по меньшей мере об одном инфицированном.