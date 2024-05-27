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14:14, 27 мая 2024Наука и техника

От секретного китайского космического корабля отделился объект

Космические силы США: от секретного китайского корабля отделился объект

Фото: PxHere

От секретного китайского космического корабля отделился неизвестный объект. Об этом со ссылкой на Космические силы США сообщает издание SpaceNews.

Объекту неизвестного назначения присвоен номер 59884 (2023-195G). Его отсоединение от материнского корабля произошло 24 мая. Эксперт Джонатан Макдауэлл допустил, что отделение аппарата может указывать на скорое завершение миссии многоразового космического корабля, запущенного на околоземную орбиту 14 декабря прошлого года. Не исключено, что объект неизвестного назначения может использоваться для маневров сближения.

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Издание напоминает, что в ходе двух предыдущих миссий многоразового корабля (запуск 4 сентября 2020-го, миссия длилась 2 дня; 4 августа 2022-го, 276 суток) от него также отсоединялись неизвестные аппараты.

В сентябре 2020-го SpaceNews сообщило, что выпущенное секретным экспериментальным космическим кораблем изделие NORAD ID 46395 (2020-063G COSPAR ID) находилось на орбите 332 километра на 348 километров с углом наклона 50,2 градуса. Объект неизвестного происхождения, вероятнее всего, был сброшен в момент времени, предшествующий двум полным оборотам космического корабля многоразового использования перед началом спуска последнего на Землю.

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