Петросян предрек исчезновение юмора

Юморист Евгений Петросян заявил, что жанр юмора может мутировать или исчезнуть

Известный российский юморист Евгений Петросян заявил, что юмор может исчезнуть. Такое будущее жанру он предрек в беседе с изданием «Абзац».

«В юморе сейчас катастрофические проблемы. Ситуация уже не выправится. Жанр будет мутировать или исчезнет», — заявил артист.

По его мнению, на юмористические концерты стало приходить меньше людей после теракта в «Крокус Сити Холле» в марте. Другой проблемой юмора Петросян назвал то, что зрители снимают выступления юмористов на телефон и выкладывают в сеть, из-за чего материал концерта появляется в бесплатном доступе.

Ранее Петросян рассказал, как его попытались обмануть мошенники. Злоумышленники, которые представились оператором связи, попросили артиста назвать пришедший ему секретный код и пароль на портале «Госуслуги». Юморист призвал своих подписчиков быть бдительными, чтобы не стать жертвой обмана.