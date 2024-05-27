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16:10, 27 мая 2024Интернет и СМИ

Петросян предрек исчезновение юмора

Юморист Евгений Петросян заявил, что жанр юмора может мутировать или исчезнуть
СюжетТеракт в «Крокус Сити Холле»

Фото: Alexey Belkin / Globallookpress.com

Известный российский юморист Евгений Петросян заявил, что юмор может исчезнуть. Такое будущее жанру он предрек в беседе с изданием «Абзац».

«В юморе сейчас катастрофические проблемы. Ситуация уже не выправится. Жанр будет мутировать или исчезнет», — заявил артист.

По его мнению, на юмористические концерты стало приходить меньше людей после теракта в «Крокус Сити Холле» в марте. Другой проблемой юмора Петросян назвал то, что зрители снимают выступления юмористов на телефон и выкладывают в сеть, из-за чего материал концерта появляется в бесплатном доступе.

Ранее Петросян рассказал, как его попытались обмануть мошенники. Злоумышленники, которые представились оператором связи, попросили артиста назвать пришедший ему секретный код и пароль на портале «Госуслуги». Юморист призвал своих подписчиков быть бдительными, чтобы не стать жертвой обмана.

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