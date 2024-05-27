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09:01, 27 мая 2024Наука и техника

Опубликован список экзотических планет

Ученые НАСА опубликовали каталог экзотических планет

Фото: NASA Hubble Space Telescope / Globallookpress.com

Международная группа ученых НАСА опубликовала список из 126 экзотических планет, включая те, что имеют экстремальные условия, или потенциально обитаемые миры. Результаты исследования опубликованы в журнале The Astrophysical Journal Supplement Series.

Планеты были проанализированы с помощью спутника НАСА для исследования транзитных планет TESS и телескопом обсерватории Кек на Маунакеа (Гавайи). Было сделано более 13 тысяч измерений лучевых скоростей для расчета масс подтвержденных планет и шести кандидатов. На составление каталога ушло три года.

Одной из вновь обнаруженных планет является TOI-1386 b, относящаяся к суб-сатурнам — ее масса и радиус находятся в промежутке между Сатурном и Нептуном. Она совершает оборот вокруг родительской звезды всего за 26 дней. По соседству с ней находится планета, чья масса примерно равна массе Сатурна, с орбитальным периодом 227 дней.

В другом документе, который доступен на сервере препринтов arXiv, описывается планета размером примерно в половину Нептуна, которой требуется всего 19 дней, чтобы совершить оборот вокруг солнцеподобной звезды.

В каталоге также описана система с двумя планетами. Внутренняя планета представляет собой суперземлю, расположенную так близко к своей звезде, что орбитальный период составляет половину земных суток. Она получает более чем в три тысячи раз больше радиации, чем Земля от Солнца, и, скорее всего, потеряла всю атмосферу.

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      Александр Еникеев
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