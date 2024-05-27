Опубликован список экзотических планет

Ученые НАСА опубликовали каталог экзотических планет

Международная группа ученых НАСА опубликовала список из 126 экзотических планет, включая те, что имеют экстремальные условия, или потенциально обитаемые миры. Результаты исследования опубликованы в журнале The Astrophysical Journal Supplement Series.

Планеты были проанализированы с помощью спутника НАСА для исследования транзитных планет TESS и телескопом обсерватории Кек на Маунакеа (Гавайи). Было сделано более 13 тысяч измерений лучевых скоростей для расчета масс подтвержденных планет и шести кандидатов. На составление каталога ушло три года.

Одной из вновь обнаруженных планет является TOI-1386 b, относящаяся к суб-сатурнам — ее масса и радиус находятся в промежутке между Сатурном и Нептуном. Она совершает оборот вокруг родительской звезды всего за 26 дней. По соседству с ней находится планета, чья масса примерно равна массе Сатурна, с орбитальным периодом 227 дней.

В другом документе, который доступен на сервере препринтов arXiv, описывается планета размером примерно в половину Нептуна, которой требуется всего 19 дней, чтобы совершить оборот вокруг солнцеподобной звезды.

В каталоге также описана система с двумя планетами. Внутренняя планета представляет собой суперземлю, расположенную так близко к своей звезде, что орбитальный период составляет половину земных суток. Она получает более чем в три тысячи раз больше радиации, чем Земля от Солнца, и, скорее всего, потеряла всю атмосферу.