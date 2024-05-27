Полиция в Армении начала арестовывать протестующих
В Ереване полиция начала арестовывать протестующих на митингах против Пашиняна
В Ереване полиция арестовала на митинге 196 протестующих, требующих отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Об этом сообщает Telegram-канал «Sputnik Армения».
Протестующие перекрывают улицы машинами, скамейками и мусорными баками, блокируя движение на автотрассах.
Они требуют отставки Пашиняна из-за его решения передать четыре приграничных села Азербайджану в рамках процесса мирного урегулирования.
Лидером оппозиции стал глава Тавушской епархии Армянской апостольской церкви архиепископ Баграт Галстанян.
Ранее участники митинга выдвинули кандидатуру Галстаняна на должность нового премьер-министра страны. Сам архиепископ попросил католикоса Гарегина II отстранить его от служения, так как намерен возглавить Армению.