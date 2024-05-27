Полиция в Армении начала арестовывать протестующих

В Ереване полиция начала арестовывать протестующих на митингах против Пашиняна

В Ереване полиция арестовала на митинге 196 протестующих, требующих отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Об этом сообщает Telegram-канал «Sputnik Армения».

Протестующие перекрывают улицы машинами, скамейками и мусорными баками, блокируя движение на автотрассах.

Они требуют отставки Пашиняна из-за его решения передать четыре приграничных села Азербайджану в рамках процесса мирного урегулирования.

Лидером оппозиции стал глава Тавушской епархии Армянской апостольской церкви архиепископ Баграт Галстанян.

Ранее участники митинга выдвинули кандидатуру Галстаняна на должность нового премьер-министра страны. Сам архиепископ попросил католикоса Гарегина II отстранить его от служения, так как намерен возглавить Армению.