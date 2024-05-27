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03:58, 27 мая 2024Россия

Полковник заявил о прорыве ВС России на купянском направлении

Полковник Алехин заявил о прорыве ВС России на купянском направлении

Фото: Stringer / Reuters

Военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин, находящийся в Белгородской области, заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) оголили фронт на купянском направлении, перебросив войска на север. Это позволило российским военным совершить прорыв, пишет URA.RU.

«Мы этим воспользовались и наращиваем усилия. В частности, освободили Ивановку и село Берестовое. Фронт оживился. Противник несет потери», — заявил Алехин. По его словам, освобождение этих населенных пунктов поможет российским войскам занять стратегически важные территории.

Ранее глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что российские военные прорвали оборону Вооруженных сил Украины в Запорожской области. По его словам, бои активизировались на пологовско-гуляйпольском участке линии фронта.

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      Марина Совина
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