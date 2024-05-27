Польша ограничит передвижение дипломатов России по территории страны
Польша ограничит передвижение по своей стране дипломатам из России. Об этом заявил глава МИД Польши Радослав Сикорский, передает ТАСС.
«Российские дипломаты смогут перемещаться в рамках Мазовецкого воеводства, а консулы — в границах своих регионов (...) Это касается дипломатов, за исключением посла», — рассказал политик.
Глава внешнеполитического ведомства также уточнил, что целью данных мер является борьба с саботажем в причастности к которому Варшава обвиняет Москву.
Ранее стало известно, что в Польше разворовали деньги, выделенные на антироссийскую кампанию «StopRussiaNow». По информации СМИ, большая часть средств, потраченных на кампанию, могла быть незаконно присвоена. В настоящее время Высшая контрольная палата Польши готовит по этому поводу заявление в прокуратуру.