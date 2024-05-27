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15:56, 27 мая 2024Мир

Польша ограничит передвижение дипломатов России по территории страны

Глава МИД Сикорский: Польша ограничит передвижение по стране дипломатам России

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Польша ограничит передвижение по своей стране дипломатам из России. Об этом заявил глава МИД Польши Радослав Сикорский, передает ТАСС.

«Российские дипломаты смогут перемещаться в рамках Мазовецкого воеводства, а консулы — в границах своих регионов (...) Это касается дипломатов, за исключением посла», — рассказал политик.

Глава внешнеполитического ведомства также уточнил, что целью данных мер является борьба с саботажем в причастности к которому Варшава обвиняет Москву.

Ранее стало известно, что в Польше разворовали деньги, выделенные на антироссийскую кампанию «StopRussiaNow». По информации СМИ, большая часть средств, потраченных на кампанию, могла быть незаконно присвоена. В настоящее время Высшая контрольная палата Польши готовит по этому поводу заявление в прокуратуру.

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      Максим Габриелян
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