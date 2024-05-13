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15:23, 13 мая 2024Мир

В Польше разворовали выделенные на антироссийскую кампанию деньги

Onet: в Польше разворовали деньги, выделенные на антироссийскую кампанию

Фото: Kacper Pempel / Reuters

В Польше разворовали деньги, выделенные на антироссийскую кампанию «StopRussiaNow». Об этом сообщает Onet.

«Около 23 миллиона злотых (около 5,8 миллиона долларов), потраченные канцелярией премьер-министра [Дональда Туска] на кампанию StopRussiaNow, через Банк национальной экономики попали в карманы "золотых мальчиков" PiS [партии "Право и справедливость"]: Радослава Тадаевского, друзей бывшего советника Матеуша Моравецкого [экс-премьера Польши] Мариуша Хлопика и сотрудника президента Анджея Дуды Петра Палки», — говорится в публикации.

Отмечается, что информационную кампанию, одна из целей которой было склонить партнеров Польши в Евросоюзе и власти других стран к новым санкциям в отношении Москвы, в 2022 году начала находящаяся на тот момент у власти партия PiS.

По информации СМИ, большая часть средств, потраченных на кампанию, могла быть незаконно присвоена. В настоящее время Высшая контрольная палата Польши (NIK) готовит по этому поводу заявление в прокуратуру.

Ранее бывший начальник Службы военной контрразведки Польши генерал Петр Пытэль заподозрил сбежавшего в Белоруссию судью Томаша Шмидта в передаче России секретных данных. По его словам, польская разведка обладает всей информацией о секретных документах, которые якобы Шмидт мог передать Москве.

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      Виктория Кондратьева
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